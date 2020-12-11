



"SİZİ SAHAYA GÖTÜRELİM, OSB HAVASI ALIN"

Bakan Varank, TBMM Genel Kurulu'nun toplantılarını büyük bir dikkatle takip ettiğini, yapıcı eleştirileri not aldığını ancak anlamakta zorlandığı konuşmalar olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde tek bir fabrika kurulmadığı iddialarını aktaran Varank, "El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada. Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarını anlatmaya veri merkezlerinin yetmeyeceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Sizlere, Nuri Killigillerden, Nuri Demirağlardan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan da bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksak, herhalde kağıt yetmez. Ben sizlerin aksine, somut konuşacağım. Yalnızca son 2 senede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini, bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte, ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim fabrikasının, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat attım. Bunlara inanmıyor musunuz? Gelin sizi sahaya götürelim. Şöyle OSB havası alın. Sanayicinin, üreticinin nabzını gelin birlikte tutalım."

"ÇELİK SEKTÖRÜMÜZ AVRUPA'DA BİRİNCİ"

Bakan Varank, eksikliklerin bulunduğuna ancak muhalefetin görmezden geldiği fabrikalar sayesinde ihracatın rekorlar kırdığını, bu durumun istihdam oranlarına da yansıyacağını belirtti.



Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz müsterih olsun, riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Beklentileri karşılayacak politikaları yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde uygulayacağız. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz. İmalat sanayi alt sektörlerinde bu sene önemli başarılara imza attık. Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi."

Sadece son 3 aylık süreçte, bugüne kadar Türkiye'de üretilemeyen "sıvı paslanmaz çelik" ve "külçe çinko"da ilk ürünleri elde etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Varank, gemi inşa sektörünün, tam elektrikli ve hibrid gemiler başta olmak üzere, dünyada oluşabilecek tüm talepleri karşılayabilecek yetkinliğe kavuştuğunu bildirdi.

TÜVASAŞ fabrikasında üretilen ilk milli elektrikli tren setinin testlerinin devam ettiğini anlatan Varank, mili teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla her alanda üretim gücünü tahkim ederek milletin refahını yükselteceklerini ifade etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Türk sanayisinin, her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahip olmakla beraber ithal ara malına bağımlılığının yapısal bir problem olduğuna işaret ederek, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını başlattıklarını, detaylı analizler sonucunda Türkiye'de üretilebilecek ürün grubu listelerini oluşturduklarını anlattı.

İlk aşamada çağrıya çıktıklarında makine sektöründe titiz bir değerlendirmeyle 20 proje için destek kararı aldıklarını belirten Varank, çok yakında kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de yeni çağrılara çıkacaklarını ve katma değer üretmek isteyen müteşebbislerin yanında olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, "Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG, Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndü." diye konuştu.