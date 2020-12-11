Sağlık Bakanlığı 11 Aralık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, hasta ve vefat sayılarını açıkladı.

226 KİŞİ HAYATINI VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

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