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    • 11.12.2020 20:10
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    Son dakika: Sağlık Bakanı vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum

    Gelen ne göre, yeni tip vaka, hasta ve vefat sayılarını internet sitesinden açıkladı. Bakan Koca son koronavirüs tablosunu paylaştığı açıklamasında tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.

    Koronavirüste son durum

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    Sağlık Bakanlığı 11 Aralık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, hasta ve vefat sayılarını açıkladı.

    226 KİŞİ HAYATINI VEFAT ETTİ

    Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

    "BU HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

    Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." uyarısında bulundu.

    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum