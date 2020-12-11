Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (12.12.2020) yarısından itibaren Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare/12saat), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SOBA VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI 1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA 5°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 7°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS -7°C, 0°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
VAN -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu