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    • 11.12.2020 22:36
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    Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! ? Cumartesi ve pazar...

    tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Marmara Bölgesi'nde yarın, Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (12.12.2020) yarısından itibaren Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare/12saat), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    SOBA VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİ UYARISI

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE 9°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL 11°C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 9°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ 13°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR 5°C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    DENİZLİ 9°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR 12°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    MUĞLA 6°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA 10°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 13°C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY 7°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSİN 12°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 5°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    ÇANKIRI 1°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    KONYA 5°C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 0°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    DÜZCE 7°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    KASTAMONU 0°C, 6°C
    Parçalı çok bulutlu

    ZONGULDAK 12°C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 5°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    SAMSUN 13°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT 4°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

    TRABZON 11°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM -8°C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    KARS -7°C, 0°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 2°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

    VAN -3°C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR -2°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 4°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT 4°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 7°C, 15°C
    Parçalı bulutlu
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    Haberler Güncel Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar...