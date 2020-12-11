Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Pratik ve lezzetli MasterChef etliekmek tarifi! İşte püf noktası…

Yapılışı:

Yaş mayayı biraz ılık suda eritin ve unu ekleyin. Kıvamına göre su ekleyin.

Hamur, ekmek hamuru kıvamında olacak (ne sert, ne yumuşak) 30-40 dakika kadar hamuru dinlenmeye bırakın.

Küçük küçük kesilmis soğan, domates ve biberi kıymaya ekleyip yoğurun.

Yarım çay bardağı sıvı yağ dökün (harcı yumuşak olacak, köfte gibi değil).

Baharatları da ekleyip karıştırın.

Hamuru beze haline getirin ve isterseniz tüm tepsiye göre, isterseniz de resimdeki gibi ince bir şekilde açın.

Harcından üzerine yayın.

220 derecede kızarana kadar pişirin.

Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Bu hamurdan 2,5 tepsi çıkıyor. Afiyet olsun.

Etli ekmek yapmanın püf noktaları nelerdir?



Pide hamurunun iyice dinlenmesi ve mayalanması gerekir.

Diğer pideler gibi kenarlarını katlamadan düz bırakılır.

Fırından çıkan pidelerin yumuşak olması için üzerlerini ince ve temiz bir bezle örtebilirsiniz.