Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Pratik ve lezzetli MasterChef etliekmek tarifi! İşte püf noktası…

Küçükten büyüğe hemen hemen herkesin çok sevdiği ve sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan etli ekmek dün akşam Masterchef'te yapıldı ve oldukça dikkat çekti. Hem görünümü hem de tadıyla izleyicileri etkileyen lezzetin yapılışındaki püf noktalar da merak konusu oldu. Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Pratik ve lezzetli MasterChef etliekmek tarifi püf noktası…
PRATİK VE LEZZETLİ ETLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler
Etli Ekmek Hamuru için;
500 gr un
Ilık su
Tuz
1 paket yaş maya
Etli Ekmek İç harcı:
250 gr kıyma
3 domates
3 soğan
3-4 sivri biber
Sıvı yağ
Tuz, karabiber, kırmızı biber
Yapılışı:
Yaş mayayı biraz ılık suda eritin ve unu ekleyin. Kıvamına göre su ekleyin.
Hamur, ekmek hamuru kıvamında olacak (ne sert, ne yumuşak) 30-40 dakika kadar hamuru dinlenmeye bırakın.
Küçük küçük kesilmis soğan, domates ve biberi kıymaya ekleyip yoğurun.
Yarım çay bardağı sıvı yağ dökün (harcı yumuşak olacak, köfte gibi değil).
Baharatları da ekleyip karıştırın.
Hamuru beze haline getirin ve isterseniz tüm tepsiye göre, isterseniz de resimdeki gibi ince bir şekilde açın.
Harcından üzerine yayın.
220 derecede kızarana kadar pişirin.
Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis yapın.
Bu hamurdan 2,5 tepsi çıkıyor. Afiyet olsun.
Etli ekmek yapmanın püf noktaları nelerdir?
Pide hamurunun iyice dinlenmesi ve mayalanması gerekir.
Diğer pideler gibi kenarlarını katlamadan düz bırakılır.
Fırından çıkan pidelerin yumuşak olması için üzerlerini ince ve temiz bir bezle örtebilirsiniz.