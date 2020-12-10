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    • 10.12.2020 18:23
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    Son dakika: bölgesinde bulunan Rasulayn'da terör örgütü /'den bombalı araç sı! 2 oldu

    Son dakika haberine göre, Valiliği, bölgesinde bulunan 'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü / tarafından düzenlenen bombalı da 2 in olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıklandı.

    AA
    2 Mehmetçik şehit oldu

    Son dakika haberi...

    Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG'li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

    Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'den bombalı araç saldırısı! 2 Mehmetçik şehit oldu