MRNA ne demek? Moderna hangi ülkenin aşısı? Fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Artan koronavirüs vakaları için yapılan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve yeniler geliştiriliyor. Bunlardan biri de Moderna aşısı oldu ve hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki MRNA ne anlama geliyor. İşte tüm detaylar…
MODERNA AŞISI HANGİ ÜLKENİN?
ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'nın "mRNA-1273" adıyla bilinen aşı adayı da 17 Aralık'ta FDA bağımsız kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak.
Firmanın ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği aşı adayının da bugünkü Pfizer aşısından sonra kuruldan geçerek FDA'nın izin için onayladığı ikinci aşı olması bekleniyor.
Resmen izin verilmesi halinde Moderna'nın ürettiği aşılardan eyaletlere 12,5 milyon doz gönderilmesi planlanıyor.
Federal sağlık yetkilileri, Pfizer ile Moderna'nın yıl sonuna kadar toplam 20 milyon kişiyi aşılayacak düzeyde üretim yapmasını öngörüyor.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü vermişti.
Biden, "Milyonlarca Amerikalı aşı için aylarca bekleyebilir. Aşı geliştirmek üstün bir görev, dağıtımı da en az onun kadar zorlu olacak." uyarısında bulunarak ABD halkından salgının yavaşlaması için 100 gün boyunca maske kullanmaları çağrısında bulunmuştu.
ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YAŞLILARIN OLACAK
ABD'de dağıtılacak ilk aşı dozlarının ilk önce 21 milyon sağlık ve acil hizmet çalışanı ile bakımevlerinde kalan 3 milyon civarındaki yaşlıya, daha sonra da 87 milyon temel hizmet sektöründe bulunanlara uygulanması öngörülüyor.
CDC'nin hazırlayacağı tavsiye kılavuzuna rağmen her eyaletin, öncelikle kimlere aşı yapılması konusunda kendi planını oluşturması gerektiği kaydediliyor.
Vatandaşın para ödemeyeceği belirtilen aşıların Nisan 2021'den sonra nüfusun geri kalan kısmını da kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanacağı tahmin ediliyor.
MRNA NEDİR?
MRNA, ya da uzun adıyla mesajcı ribonükleik asit, birçok canlı için ana genetik malzeme olan DNA'dan (deoksiribonükleik asit) üretilen, DNA'nın çift zincirli olmasının aksine tek zincirli olan bir biyomoleküldür. Mesajcı RNA (MRNA), hücre çekirdeğinden geçerek sitoplazmaya ulaşabilir ve DNA'da saklanan genetik bilgiyi ribozom adı verilen ve proteinlerin sentezlenmesini sağlayan organele taşıyabilir. MRNA tarafından DNA'dan ribozoma taşınan bu bilgiler, tRNA isimli bir diğer RNA molekülünün yardımıyla, tek tek aminoasitlerin üretilmesini ve bunların birleştirilerek hem hücrenin inşasında, hem de hücre içi süreçlerin çalışmasında rol alan proteinlerin oluşturulmasını sağlar. Yani MRNA, DNA'mız ile her şeyi mümkün kılan proteinler arasındaki iletişim aracıdır. DNA'dan mRNA oluşumuna transkripsiyon, MRNA'nın okunması sonrasında taşıyıcı RNA (tRNA) yardımıyla proteinlerin üretilmesine translasyon adı verilir.