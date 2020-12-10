MRNA ne demek? Moderna hangi ülkenin aşısı? Fiyatı ne kadar?

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YAŞLILARIN OLACAK

ABD'de dağıtılacak ilk aşı dozlarının ilk önce 21 milyon sağlık ve acil hizmet çalışanı ile bakımevlerinde kalan 3 milyon civarındaki yaşlıya, daha sonra da 87 milyon temel hizmet sektöründe bulunanlara uygulanması öngörülüyor.

CDC'nin hazırlayacağı tavsiye kılavuzuna rağmen her eyaletin, öncelikle kimlere aşı yapılması konusunda kendi planını oluşturması gerektiği kaydediliyor.

Vatandaşın para ödemeyeceği belirtilen aşıların Nisan 2021'den sonra nüfusun geri kalan kısmını da kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

MRNA NEDİR?



MRNA, ya da uzun adıyla mesajcı ribonükleik asit, birçok canlı için ana genetik malzeme olan DNA'dan (deoksiribonükleik asit) üretilen, DNA'nın çift zincirli olmasının aksine tek zincirli olan bir biyomoleküldür. Mesajcı RNA (MRNA), hücre çekirdeğinden geçerek sitoplazmaya ulaşabilir ve DNA'da saklanan genetik bilgiyi ribozom adı verilen ve proteinlerin sentezlenmesini sağlayan organele taşıyabilir. MRNA tarafından DNA'dan ribozoma taşınan bu bilgiler, tRNA isimli bir diğer RNA molekülünün yardımıyla, tek tek aminoasitlerin üretilmesini ve bunların birleştirilerek hem hücrenin inşasında, hem de hücre içi süreçlerin çalışmasında rol alan proteinlerin oluşturulmasını sağlar. Yani MRNA, DNA'mız ile her şeyi mümkün kılan proteinler arasındaki iletişim aracıdır. DNA'dan mRNA oluşumuna transkripsiyon, MRNA'nın okunması sonrasında taşıyıcı RNA (tRNA) yardımıyla proteinlerin üretilmesine translasyon adı verilir.