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    • 25.11.2020 09:54
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    : bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 /YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 /YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (), bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi