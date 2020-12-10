Koronavirüs vaka sayılarındaki son durum vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlar Sağlık Bakanlığı tarafından vakalarla ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 10 Aralık koronavirüs tablosundaki son durum

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 10 Aralık vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.