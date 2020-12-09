Başkan Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.

Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız.

Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Netekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa Birliği ile ilgili 10-11 bu konuda yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiç bir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Fakat biz hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda da atacakları adımlar nedir göreceğiz yalnız samimi, dürüst olan liderler bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.

DOĞU AKDENİZ

Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi bunda da masaya gelmediler. Bu tür masadan kaçma, yalan üzerine siyaset. Böyle bir yaklaşım içindeler. Biz ise yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz ile alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Fakat eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.

YENİ ABD YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER

Biden ile yabancı biri değilim. Biden ile Obama döneminde de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Aklına birşey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var, biz NATO'da birlikte değil miyiz? Bugün ABD'den sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu an ise malesef bizim silah alımları ile ilgili konularda ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden şöyle bir görevi üstlensin sonrasında Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Biliyorsunuz uluslararasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşülerek anlaşılarak bir yol buluruz. Ülkenizden birileri oralara negatif birşeyler sufle edebilir onlar zaten siyasetin acemileridir. Fakat bizim bu süreci çok daha sağlıklı işleteceğimize inanıyorum.

"BÖYLE BİR TERÖRİSTİN ASLA ÖNÜNÜN AÇILMASINA YOL VERMEYİZ"

Biz Selahattin Demirtaş'ın haklarını koruyacak değiliz. Yargımız da Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan sağlamaz. Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili O'dur. Yargımız bunları görmezden mi gelecek. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

Bunların bir defa bu millete ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde, bunca insan öldürüldü. Şu anda İngiltere'de olan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek?

ASGARİ ÜCRET

Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır.