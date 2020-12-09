Başkan Erdoğan’dan Bakü’ye zafer ziyareti! İki lider dünyaya "tek millet iki devlet" mesajı verecek



Türkistan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Agil Camal da "Bu 44 günde neredeyse her gün Azerbaycan'a destek mesajı veren Erdoğan ve hükümetinin törende de olması bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu.



TÜRK KOMANDOSU BAKÜ SOKAKLARINI İNLETTİ: VATAN SANA CANIM FEDA

Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla başkent Bakü'de bulunan Azadlik Meydanı'nda 10 Aralık'ta yapılacak askeri geçit töreni için hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Askeri geçit töreni için dün yapılan provalarda Türk askeri de yer aldı. Türk komandosu Bakü sokaklarını "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti. Üç binden fazla askeri personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı bir dizi silah ve teçhizatın yanı sıra, modern askeri teçhizat, füzeler ve topçu, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak. Geçit töreninde, Ermenistan'ın geride bıraktığı, düşmandan ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı da gösterilecek.