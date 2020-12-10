





ÇÜRÜK RAPORLARINDA İMZASI VAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan Hakim ve Savcıların dosyalarında yapılan incelemede 87 Hakim ve Savcı'nın "askere elverişli değildir" raporu aldığı ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Ergün Tozkoparan'ın da aralarında bulunduğu askeri tabiplerin, çürük raporu verdiği isimler arasında 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağırarak MİT krizinin fitilini ateşleyen savcı Sadrettin Sarıkaya'nın da olduğu belirlenmişti.

