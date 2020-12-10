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    • 10.12.2020 15:03
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    Valiliği'nden flaş karar! Ateşi bu derecenin üzerinde olanlara 10 gün karantina

    salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, 'da valilikten flaş bir karar geldi. Yapılan açıklamaya göre il girişinde yapılan kontrollerde ateşi 38 üzerinde çıkan vatandaşların belirli yurtlarda 10 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

    AA
    Ateşi bu derecenin üzerinde olanlara 10 gün karantina

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, il merkezine girişlerde oluşturacak kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.

    38 ATEŞ ÜSTÜNE KARANTİNA
    Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

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    10 GÜN İZOLASYON
    İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.

    dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

    Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler kapsam dışında tutulacak.

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    Haberler Güncel Kastamonu Valiliği'nden flaş karar! Ateşi bu derecenin üzerinde olanlara 10 gün karantina