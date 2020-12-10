Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve gideek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs tam bitti derken Türkiye'de de artışa geçti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulundu, alarm veren illeri tek tek saydı ve koronavirüs aşısında yol haritasının detaylarını anlattı. İşte alarm veren 9 il!
10.12.2020 08:51
- Son Güncelleme: 10.12.2020 08:51
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