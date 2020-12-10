Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.