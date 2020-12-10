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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve gideek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs tam bitti derken Türkiye'de de artışa geçti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulundu, alarm veren illeri tek tek saydı ve koronavirüs aşısında yol haritasının detaylarını anlattı. İşte alarm veren 9 il!

10.12.2020 08:51 - Son Güncelleme: 10.12.2020 08:51
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Koca, alarm veren 9 ildeki son durumu açıklarken özellikle Hatay'daki yoğun bakım doluluk oranı dikkat çekti.

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