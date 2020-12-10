Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2020 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 14:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sabancı Ailesi'nde şok: Sevgi Sabancı için tedbir kararı aldırdı

    Son dakika haberi! Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Asgari değeri 100 milyon dolar değerindeki Emirgan'da bulunan için ihtiyati tedbir kararı alındı. Sevgi Sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm'ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın, Sabancı Ailesi'nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.

    Sabah
    Sabancı Ailesi'nde şok!

    Güler Sabancı'nın kızkardeşi Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Sevgi Sabancı'nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı.



    Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan'ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

    DAVA SONUCU BEKLENECEK
    İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: "Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına..."



    "HAKSIZ YERE MAHRUM BIRAKILDI"
    Sevgi Sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm'ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın sabancı Ailesi'nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.




    DEĞERİ ASGARİ 100 MİLYON DOLAR
    Atlı Köşk'ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017'deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk'ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.




    SABANCI HOLDİNG VE AKBANK DAVALARI YOLDA...
    Sevgi Sabancı'nın haklarını gasp ettiklerini düşündüğü başta ablası Güler Sabancı olmak üzere aile bireylerine çok kızgın olduğu, miras hakları için Sabancı Holding'e ve finans grubuna dönük tüm miras hukuku davalarını açma kararını aldığı, hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sabancı Ailesi'nde şok: Sevgi Sabancı Atlı Köşk için tedbir kararı aldırdı