



Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan'ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

DAVA SONUCU BEKLENECEK

İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: "Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına..."

