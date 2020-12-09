



Zanlının sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği öğrenildi. Şef olarak görevine devam eden R.K.'nın ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ve değişik suçlarda 19 adet kaydının olduğunu öğrenildi.