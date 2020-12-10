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    • 10.12.2020 14:19
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    'ın Zafer Geçidi Töreni'nde imha edilen araçlarının plakaları da sergilendi

    Başkan 'ın da katıldığı Zafer Geçidi Töreni Bakü'de gerçekleştirildi. Törende dikkat çeken bir detay da yer aldı. Üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan bir panonun yer arka planının imha edilen tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri araçlarının plakalarından oluştuğu görüldü.

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a dikkat çeken kapak

    Azerbaycan Ermenistan tarafından işgal edilen ve 44 günde kurtarılan Dağlık Karabağ'ın coşkusunu bugün Bakü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'yle yaşıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte katıldığı törene 2 binin üzerinde Türk askeri de katılıyor. Azadlık Meydanı'ndaki törende dikkat çeken bir detay da yer aldı.

    ARKA PLAN ERMENİ PLAKALARINDAN

    Üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan dev boyutlarda bir tabela törende yer aldı.

    Yazının arkasındaki arka plana dikkatli bakıldığında ise plakalardan bir arka plan oluşturulduğu görüldü.

    O arka planda yer alanlar ise Azerbaycan ordusunun 44 gün süresince imha ettiği Ermenistan askeri araçlarının plakalarıydı.
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    Haberler Güncel Azerbaycan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde imha edilen Ermenistan araçlarının plakaları da sergilendi