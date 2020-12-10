Azerbaycan Ermenistan tarafından işgal edilen ve 44 günde kurtarılan Dağlık Karabağ'ın coşkusunu bugün Bakü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'yle yaşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte katıldığı törene 2 binin üzerinde Türk askeri de katılıyor. Azadlık Meydanı'ndaki törende dikkat çeken bir detay da yer aldı.
ARKA PLAN ERMENİ PLAKALARINDAN
Üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan dev boyutlarda bir tabela törende yer aldı.
Yazının arkasındaki arka plana dikkatli bakıldığında ise plakalardan bir arka plan oluşturulduğu görüldü.