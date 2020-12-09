Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Gece gündüz YPG/PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan ve haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, sonbaharda kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı YPG/PKK'ya adeta dar eden güvenlik güçleri, eylül, ekim ve kasım aylarında da kararlılıkla yürütülen operasyonlarla teröristlere ağır darbe indirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Eylül-30 Kasım arasındaki 3 aylık sonbahar döneminde terör örgütü YPG/PKK saldırılarında 11 güvenlik görevlisi ile 3 işçi şehit düştü.

3 AYDA 382 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Sonbaharda yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 382 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü YPG/PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda zanlıdan 165'i tutuklandı.

YURT GENELİNDE BÜYÜK ÇAPLI OPERASYONLAR YÜRÜTÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik Mardin'de 1 Eylül'de "Yıldırım-8 Savur Operasyonu", Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 3 Eylül'de "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu", Van'da 8 Eylül'de "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu", Siirt'te 11 Eylül'de "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu", Bitlis'te 18 Eylül'de ise Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu" başlattı.

Ekim ayında ise Bitlis'te "Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-51 Operasyonu", Van'da "Yıldırım-10 Operasyonu", Batman ve Diyarbakır'da 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu", İskenderun ve Amanoslar'da "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu", Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" yürütüldü.

Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

"KIRMIZI" VE "TURUNCU" KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sonbaharda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 6 Eylül'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin PKK'nın, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan sözde YJA Star sorumlusu "Rohani Dersim" kod adlı Özlem Atsak olduğu belirlendi.

Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında 11 Eylül'de teröristlere yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan ve örgütün sözde Botan saha sorumlusu olan "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu tespit edildi.

Bu teröristin, 2007'de 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca saldırısının planlayıcı ve uygulayıcılarından olduğu, 22 Ağustos 2008'de Yüksekova Havre Tepe'deki askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu, 19 Ağustos 2008'de Hakkari Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve 12 Temmuz 2008'de Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması talimatını verdiği belirlendi.

ŞEHİT VE SİVİLLERİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova kırsalında "turuncu" kategoride aranan "Velat" kod adlı terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren "Nidal" kod adlı Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan terörist Alper'in, 2014'te Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'nde bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit edildiği silahlı saldırı, 2017'de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer terörist Akman'ın ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2018'de Yüksekova Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı araç geçerken düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit düştüğü, 10 özel harekat polisinin yaralandığı bombalı saldırının failleri arasında olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde eylül ayında Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIRMIZI" BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin "kırmızı" kategorideki "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde 6 Ekim'de yaptığı operasyonda, işlediği suçlar nedeniyle Interpol tarafından uluslararası düzeyde "kırmızı bülten"le aranan, PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu "Jir" kod isimli Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Ekim'de düzenlenen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında etkisizleştirilen bir teröristin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olduğu, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve 3 milyon liraya kadar ödülle aranan "mavi" kategorideki "Dilşer" kod adlı Hüseyin Acar olduğu açıklandı.

Bu teröristin de aralarında bulunduğu bazı teröristlerin 28 Eylül ile 10 Ekim tarihlerinde ayrı ayrı gruplar halinde Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotor ile havalanıp terör faaliyetlerine katılmak için Türkiye tarafına geçtiği belirlendi.

FİRARİ MİLLETVEKİLİNİN TERÖRİST OĞLU DA YAKAYI ELE VERDİ

Hatay Amanoslar'da 19 Ekim'de güvenlik korucularının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda bir terörist öldürüldü, bir terörist de sağ yakalandı. Sağ yakalanan teröristin, halen yurt dışında kaçak olan eski BDP Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri" kategoride aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu açıklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında 7 Ekim'de "Yıldırım-1 Operasyonu" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in müşterek düzenlediği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, örgütün sözde Botan eyaleti Cudi cephesi Derebaşı-Kösreli takım sorumlusu "Baran Kıçi" kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

MİT Başkanlığı, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik 26 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen ve 13 polis memurunun şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı 9 Kasım'da yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

"Kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç, 12 Kasım'da etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda "gri" kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan, 17 Kasım'da etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan Akcan'ın, 2015'te Silopi'de "çukur-barikat" olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edildiği saldırılara katıldığı bildirildi.

"Gri" kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristler de 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde katıldıkları toplantı sırasında nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği, "kırmızı" bültenle aranan terör örgütü PKK'lı terörist M.Ş'nin 27 Kasım'da Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI ARTIYOR

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının imha edilmesi amacıyla sonbaharda yurt genelinde güvenlik güçlerince yapılan geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi. Böylece örgüte eleman kaybının yanı sıra kış üstlenmesi yapmaya çalıştığı sonbaharda lojistik açıdan da darbe vuruldu.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı bu yıl, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 7 Aralık itibarıyla 225'e yükseldi.