"BEN DE BİR SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK İLK GELEN AŞIDAN OLACAĞIM"

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı ile bakanlığın yetkili kurullarından onay almış Kovid-19 aşılarının uygulamaya sokulacağını, bu nedenle sırası gelen vatandaşların aşı olmalarının salgın mücadelesinde en doğru yol olacağını kaydetti.

İlhan şöyle devam etti:

"Salgın sürecinin başında yaşanan bilgi kirliliği şu an aşı çalışmalarında da sürüyor. Toplumun yapması gereken, doğru bilgi kaynaklarına yönelmek olmalı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile saygın ve alan uzmanı hekimlerin önerileri, kuşkusuz en güvenilir kaynak olacaktır. Ben de bir sağlık çalışanı olarak ilk gelen aşıdan olacağım. Topluma ve çevreme de aşı olmalarının doğru olacağını söylemek isterim."

"KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE AŞIYA KARŞI OLMAK DOĞRU DEĞİL"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da acil serviste her gün Kovid-19'a yakalanmış ve ümitsizlik içinde elini tutarak "Ben ölecek miyim?" diyen insanların arasında görev yaptığını dile getirdi.