İnsanların nasıl acı çektiğini her gün birebir gördüğünü anlatan Kayıpmaz, "Bu acımasız hastalığa yakalanan her yaşta insanın dramına her gün yüzlerce kez şahit oluyorum. Lütfen maskenizi düzgün takın, lütfen kalabalıklara katılmayın, lütfen el temizliğiniz için cebinizde kolonya bulundurun ve sık sık ellerinizi yıkayın diye aylardır yalvarıyorum. Bununla birlikte şunu üzüntüyle görüyorum ki çok aldırmaz bir kesim bu hastalığın ne kadar korkunç olduğunu anlamakta zorluk çekiyor." diye konuştu.