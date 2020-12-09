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    • 09.12.2020 15:05
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    'de bir otele baskın! ve deste deste sahte ele geçirildi

    'de bulunan bir otele yapılan baskında polis ekipleri 1 kilo madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte ele geçirdi. Yapılan operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.

    DHA
    Şişli'de bir otele baskın! Deste deste sahte döviz ele geçirildi

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, dün gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

    Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar madde ve sahte ele geçirildi. Y.O ve sahte döviz ile Feriköy 'ne teslim edildi.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'ya uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sordu. İsminin F.Ç. olarak bildiği bir kişiden aldığını söylemesi üzerine bu kişinin kaldığı yer belirlendi. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F. Ç'nin kaldığı otel odasına baskın yapıldı.

    Otel odasına yapılan operasyonda 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro'daki işlemleri devam ediyor.


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    Haberler Güncel İstanbul Şişli'de bir otele baskın! Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi