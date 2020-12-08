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    • 08.12.2020 11:03
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    'den son dakika açıklaması! Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı öldürüldü

    'ndan gelen son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiği paylaşıldı.

    , 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti" denildi.

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    Haberler Güncel MSB'den son dakika açıklaması! Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı öldürüldü