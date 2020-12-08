Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen komandolara 30'dan fazla yeni bölük eklendi

TEMPO DAHA DA ARTACAK

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, TSK'de 30'dan fazla yeni komando bölüğü kuruldu. Yeni bölükler de diğer komando birlikleri gibi sözleşmeli personelden oluştu. Özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçirildi. Son dönemdeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK'de, yeni komando bölükleriyle hudut güvenliği ve terörle mücadelenin temposunun daha da artacağı belirtiliyor.