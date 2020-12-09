



Test sonucu negatif çıkan yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarının ise eğer semptomları yoksa 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanacak. Milliyet'in haberine göre semptom olmayanlarda temas sonrası 10 gün (daha önce 14 gün idi) olacak şekilde aktif semptom takibi yapılacak. Semptom gelişirse test tekrarlanacak.

KARANTİNA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığından yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi.