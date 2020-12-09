"ŞİDDETLİ HASTALIĞI ÖNLEMEK, HAFİF HASTALIĞI ÖNLEMEKTEN DAHA KOLAY"

Diğer taraftan, corona virüs aşılarının şiddetli hastalıklara karşı güçlü kalkanlar olduğu kanıtlandı, fakat burundaki etkinliklerinin bir garantisi yok. Şiddetli semptomların görüldüğü yer olan akciğerler, dolaşımdaki antikorlar için burundan veya boğazdan çok daha erişilebilirdir ve bu da onların korunmasını kolaylaştırır. NTV'de yer alan habere göre, Arizona Üniversitesi'nden bir immünolog olan Doktor, Deepta Bhattacharya, "Şiddetli hastalığı önlemek, hafif hastalığı önlemekten daha kolaydır. Tüm enfeksiyonları önlemek en zorudur. Aşı semptomatik hastalığı önlemede yüzde 95 etkiliyse, elbette tüm enfeksiyonları önlemede bundan daha az etkili olacaktır. Yine de aşıların burun ve boğazdaki virüsü başkalarına yaymasını engelleyecek kadar bastıracağı konusunda iyimserim" dedi.