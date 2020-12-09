Söz konusu yolda iki kavşak çalışmasının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer yolları da en kısa zamanda bitirip, kış dönemindeki zorlukları da aştıktan sonra bu kavşakları da 2021 yılı bitmeden tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yol tamamlandığında 29 metre genişliğinde 3 gidiş 3 geliş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Bu yol bitince konforlu, standardı yüksek ve güvenli bir yol haline gelecek. Ankara-Akyurt ulaşımı ve bunun devamındaki Çankırı ulaşımı da daha konforlu hale gelecek. Sanayinin, turizmin buradaki gelişimine ciddi katkılar verecek."