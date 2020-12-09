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    • 09.12.2020 10:30
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    : 'nün " yapılanması"na operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

    haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı. FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

    AA
    GATA yapılanmasına operasyonda flaş gelişme

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, 'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, şüphelilerin 21'i dün yakalanmıştı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

    FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün "GATA yapılanması"na operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi