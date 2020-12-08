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    • 08.12.2020 09:05
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    Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre 'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İHA
    FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, 'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4'ü GATA'da olmak üzere) 14'ü aktif görevde, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6'sı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı