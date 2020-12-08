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    • 08.12.2020 17:38
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    'nde 'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 1'i albay 6 muvazzaf gözaltına alındı

    'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı.

    Kırklareli'nde FETÖ operasyonu: 6 muvazzaf...

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezli 50 ildeki 'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    1'İ ALBAY 6 MUVAZZAF GÖZALTINA ALINDI
    Ekipler, kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i albay 6 muvazzafı gözaltına aldı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



    EDİRNE'DE 4 MUVAZZAF GÖZALTINA ALINDI
    Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, kentte düzenlenen operasyonda 4 muvazzafı gözaltına aldı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Kırklareli'nde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 1'i albay 6 muvazzaf gözaltına alındı