36 saatlik kesinti! İzmir su kesintisi 9 Aralık! İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Metropol ilçelerde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı'ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmalarının tamamlandığı, çalışmaların yapılacağı bölgelerde su kesintisinin yapılacağı açıklandı. Şehrin bir bölümünün yeni devreye alınacak Kavaklıdere Arıtma Tesisi ile beslenmesi ve olası arıza durumlarında şehrin diğer bölgelerine de su aktarımı yapabilmek için döşenen ana iletim hattı çalışmalarının bittiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi girişinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, sıklıkla arıza yapan beton boru da yenilendi.

İZSU ekipleri, Bornova'nın yeni hat bağlantılarının yapılabilmesi ve eski hatların devre dışı bırakılabilmesi için Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi olmak üzere iki noktada yoğun ve aralıksız bir çalışma sürdürecek.