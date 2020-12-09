Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.12.2020 16:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 16:34
    ABONE OL

    li Öznur Çalık'tan 'deki tecavüz skandallarına sert tepki: Ahlaksızlığın zirvesi

    ’de art arda ortaya çıkan tecavüz ve taciz skandallarına tepki gösteren MKYK Üyesi ve , “CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları rezaletin de ahlaksızlığında zirvesidir. Bu ahlaksızlığa başta samimi CHP’liler ve kadın hakları savunuculuğu yapan dernekler yüksek sesle sert şekilde tepki göstermelidir” ifadelerini kullandı.

    Sabah
    AK Partili isimden CHP'deki tecavüz skandallarına sert tepki

    Cumhuriyet Halk Partisi (), teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı Kemal ise sessizliğini koruyor.

    CHP'deki bu sessizliğe Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve tepki göstererek, geçtiğimiz gün gerçekleşen bütçe toplantısında 62 dakika konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun partisindeki taciz ve tecavüzlerle ilgili tek kelime etmemesine dikkat çekti.

    Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada partisindeki kadın taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili bir tek kelime etmediğini belirterek, "Bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu tam 62 dakika konuştu. Aklına gelen her konuyu yalan, yanlış ve iftiralarla tamamladı. Her fırsatta kadın hakları üzerinden sahte duyar kasan, siyasi etik ve ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tek bir kadın kelimesi yoktu. Partisindeki taciz yapanlara bir sitem bile yoktu. Sonuçta CHP'de kadının adı yok, taciz ise maalesef çoktur" dedi.

    CHP'DEKİ REZALETE VE AHLAKSIZLIĞA TEPKİ GÖSTERİLMELİ
    Çalık, Kılıçdaroğlu'nun partisindeki art arda ortaya çıkan skandalları perdelemek ve parti içindeki problemleri bastırmak için her zamanki gibi iftiralarla, hakaretlerle ve yalanlarla konuştuğunu belirtti.

    Çalık, "Kılıçdaroğlu ve yönetimi, CHP'yi rezil etmekten başka bir icraatı bugüne kadar yapamadı, bundan sonra da yapamaz. AK Parti'ye oy veren öğretmene 'öğretmen demem' diyen, esnafa AK Parti'ye oy vermek 'haramdır' diye fetva veren ve milletin değerleriyle kavga eden Kılıçdaroğlu'dur. Bir CHP milletvekili kalkıp Türk ordusuna satılmış diyecek kadar haddini aşmış, bir diğer CHP milletvekili ABD Başkanı 'den medet ummuştur. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları ise rezaletin de ahlaksızlığında zirvesidir. Başta CHP'yi oylarıyla ve destekleriyle yaşatan samimi CHP'liler; eminim ki partilerinde yaşanan bu taciz ve tecavüz skandallarına tepki gösterecekler, mağdurların yanında duracaklar ve CHP'ye bu utancın yaşatılmasının da hesabını soracaklardır. Aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu yapan dernekler, sivil toplum kuruluşları da gereken tepkiyi yüksek sesle göstermelidir" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AK Partili Öznur Çalık'tan CHP'deki tecavüz skandallarına sert tepki: Ahlaksızlığın zirvesi