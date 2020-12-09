Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor.

CHP'deki bu sessizliğe AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık tepki göstererek, geçtiğimiz gün gerçekleşen bütçe toplantısında 62 dakika konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun partisindeki taciz ve tecavüzlerle ilgili tek kelime etmemesine dikkat çekti.

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada partisindeki kadın taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili bir tek kelime etmediğini belirterek, "Bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu tam 62 dakika konuştu. Aklına gelen her konuyu yalan, yanlış ve iftiralarla tamamladı. Her fırsatta kadın hakları üzerinden sahte duyar kasan, siyasi etik ve ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tek bir kadın kelimesi yoktu. Partisindeki taciz yapanlara bir sitem bile yoktu. Sonuçta CHP'de kadının adı yok, taciz ise maalesef çoktur" dedi.

CHP'DEKİ REZALETE VE AHLAKSIZLIĞA TEPKİ GÖSTERİLMELİ

Çalık, Kılıçdaroğlu'nun partisindeki art arda ortaya çıkan skandalları perdelemek ve parti içindeki problemleri bastırmak için her zamanki gibi iftiralarla, hakaretlerle ve yalanlarla konuştuğunu belirtti.

Çalık, "Kılıçdaroğlu ve yönetimi, CHP'yi rezil etmekten başka bir icraatı bugüne kadar yapamadı, bundan sonra da yapamaz. AK Parti'ye oy veren öğretmene 'öğretmen demem' diyen, esnafa AK Parti'ye oy vermek 'haramdır' diye fetva veren ve milletin değerleriyle kavga eden Kılıçdaroğlu'dur. Bir CHP milletvekili kalkıp Türk ordusuna satılmış diyecek kadar haddini aşmış, bir diğer CHP milletvekili ABD Başkanı Joe Biden'den medet ummuştur. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları ise rezaletin de ahlaksızlığında zirvesidir. Başta CHP'yi oylarıyla ve destekleriyle yaşatan samimi CHP'liler; eminim ki partilerinde yaşanan bu taciz ve tecavüz skandallarına tepki gösterecekler, mağdurların yanında duracaklar ve CHP'ye bu utancın yaşatılmasının da hesabını soracaklardır. Aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu yapan dernekler, sivil toplum kuruluşları da gereken tepkiyi yüksek sesle göstermelidir" diye konuştu.