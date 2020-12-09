KULACAHİSAR'IN FETHİ

Kulacahisar'ın Fethi, Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans'a karşı 1285 yılında yapılan savaştır.

KUŞATMA

Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi'nde yeğeni Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca'nın şehit düşmesi üzerine İnegöl'e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ'ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türkler'in eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir. Hristiyan ahali de Osman Bey'in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi. Osman Bey kaleyi tahrip etmekle beraber halkın canını bağışladı ve onları esir aldı.