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    • 08.12.2020 16:13
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    : Dr. kendi talebiyle 'den maaş almamaktadır

    Grup Başkanvekili Özgür Özel'in attığı iftira sonrası CHP'ye yakın medya kuruluşları da İletişim Başkanı 'un 'nda bulunan eşi 'un THY'den aylık 20 bin lira maaş aldığını iddia etti. THY ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Altun'un kendi talebiyle THY'den herhangi bir ücret almadığını belirtti.

    THY'den Fatmanur Altun'un maaş iddialarına cevap

    , 'nda bulunan Dr. 'un aylık 20 bin lira maaş aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

    "ÜCRET/MAAŞ ALMAMAKTADIR"
    Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün: Dr. Fatmanur Altun kendi talebiyle THY'den maaş almamaktadır