Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Yönetim Kurulu'nda bulunan Dr. Fatmanur Altun'un aylık 20 bin lira maaş aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

"ÜCRET/MAAŞ ALMAMAKTADIR"

Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."