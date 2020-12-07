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    • 07.12.2020 16:31
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    duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 3 'lı öldürüldü

    'ndan gelen son dakika haberine göre, bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

    , bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı öldürüldü