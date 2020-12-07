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    • 07.12.2020 10:06
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    duyurdu! Haftanin ve Zap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi!

    'ndan gelen son dakika haberine göre, Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Haftanin ve Zap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi!