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    • 08.12.2020 09:01
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    Son dakika: aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre Gaziantep'te da sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

    41 ilde sosyal medya operasyonu! Tutuklamalar var

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildikleri adliyede işlemleri tamamlandı.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep'te, da sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı