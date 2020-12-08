İlacını içmeyen koronavirüs hastaları virüsü daha hızlı yayıyorlar!

Prof. Dr. Sertoğulları, "Vatandaşlarımız hastalarımıza zarar verecek bir ilaca başlanılmayacağından emin olsunlar. İlaca baktığımızda bizi korkutacak kadar yan etkilerinin olduğu söylendi ancak bunlar binde ya da 10 bin de bir düşük bir ihtimalle görülebilir. Daha çok görülen yan etkileri hayati riski olmayan bizim yönetebileceğimiz etkiler" diye konuştu.