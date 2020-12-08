DAĞA ÇOCUK GÖNDERME EKİBİ

Van'ın HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan ile sözde eş başkan Şehsade Kurt, öldürülen PKK'lıların cenazelerine katıldı. Belediye kadrosunda çalışan şehit yakınlarının işine son veren HDP'li Yacan, dağ kadrosundaki teröristlerin yakınları ve örgütün 'değer ailesi' adını verdiği 40 teröristi işe aldı. Yacan, PKK'nın sözde üst yönetimi tarafından 'basın faaliyet sorumlusu' olarak atandı. Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç ve sözde eş başkanı Dilan Örenci, belediye kadrosuna PKK'lı teröristleri işe aldı ve yerel seçimler sonrası 100'e yakın çocuğu PKK'nın dağ kadrosuna göndermek istedi.

ÖRGÜTE PAY VERDİLER

Hendek-barikat yapımında aktif olarak çalışan ve evini PKK'lı teröristlere açan HDP'li Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez'in evinde PKK'lı terörist Hamza Bagok, dönemin Derik belediye başkanı Abdulkerim Erdem'i tokatladı. Oğlu PKK'nın dağ kadrosunda olan Burhan Temel, Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eş başkan şoförü yapıldı. PKK'lı babası öldürülen Rojin Aydın ise sekreter kadrosuna alındı. HDP'li Mazıdağı eski belediye başkanı Nalan Özaydın'ın, Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez'in ve Kızıltepe eski belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın terör örgütü PKK'ya elden para teslim ettiği, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı belediyelerinin düzenlediği her ihaleden ise PKK'ya yüzde 10 pay verildiği ortaya çıktı.