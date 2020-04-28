Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an ayetlerinden yola çıkarak zina ve eşcinselliği eleştirdi.
Ankara Barosu, CHP ve HDP, hemen lince girişti. Ramazan ayında yapılan bu saldırıya, büyük tepki geldi.
İSLAM'A SALDIRI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti" dedi. Ankara Barosu, "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" diyerek Erbaş hakkında linç kampanyası başlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da linç kampanyasına destek verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında TCK'nın 216/3 maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
CHP'li Faik Öztırak
HDP'li Serpil Kemalbay
Diyanet İşleri Başkanı Ali
ÇIĞ GİBİ TEPKİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: Allah'ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.
Ankara Barosu, CHP ve HDP, hemen lince girişti. Ramazan ayında yapılan bu saldırıya, büyük tepki geldi.
İSLAM'A SALDIRI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti" dedi. Ankara Barosu, "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" diyerek Erbaş hakkında linç kampanyası başlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da linç kampanyasına destek verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında TCK'nın 216/3 maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
CHP'li Faik Öztırak
HDP'li Serpil Kemalbay
Diyanet İşleri Başkanı Ali
ÇIĞ GİBİ TEPKİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: Allah'ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.