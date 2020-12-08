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    • 08.12.2020 10:59
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    'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne () finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 kişi aranıyor.

    AA
    FETÖ'ye sponsorlarına darbe! Yakalandılar

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan ve holdinge bağlı şirketlerde çalışan bazı şüphelilerin FETÖ elebaşı 'in talimatından sonra 'ya para yatırdığı belirlendi.

    Şüphelilerin örgütün derneğine bağış yaptığını, kapatılan Zaman gazetesine abone olduklarını ve örgütün tepe yöneticileriyle irtibat kurduklarını da tespit eden savcılık, bu kapsamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 22'sini yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 kişi aranıyor.

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