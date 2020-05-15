Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP HDP'ye mahkum durumda

15.05.2020 23:41

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını değerlendirdi. AK Parti ve MHP'nin güçlenmesiyle siyaset mühendisliği yapılmaya başlandığını dile getiren Övür, "CHP HDP'ye mahkum. 34 ilden vekil çıkartamayan bir CHP var" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının güçlenen AK Parti ve MHP'ye karşı siyaset mühendisliği yaptığını söyledi.

"KÜRESEL KRİZLERİ YÖNETEN BİR TÜRKİYE HALİNE GELDİK"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahmut Övür'ün açıklamaları;

"Hem CHP'nin siyasi aktörlerinin hem de Meral Akşener'in açıklamalarının arka arkaya gelmesi, korona günlerinde gündem değiştirme çabasıdır. Bir başka boyutu da, Akşener'in HDP açıklaması beklediğim bir şeydi. Bu HDP eksenli ittifak anlayışıyla 3 yılı götüremezdi. AK Parti ve MHP ittifakıyla, küçük krizlerde zorlanan Türkiye'den küresel krizleri yöneten Türkiye haline geldik. Böylesine refleksi ve siyasi iradesi güçlü bir Türkiye var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde refleks ve irade koyan bir yapıyla karşı karşıya. Bunun karşısında muhalefet etmek kolay değil.

"SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPIYORLAR"

Şimdi diyorlar ki; "AK Parti ve MHP darbe tartışmasının üstüne çullandı gündemi değiştirmeye çalışıyor." Ya iyi de başlatan sizsiniz. Buradaki amaçları, Türkiye'de yatırım yapmanın önünü kesmek, huzursuz bir Türkiye göstermek. Darbe havası yatıyor olmak bile darbe yapmaktır. Siyaset üretemedikleri için siyaset mühendisliği yapıyorlar. Akşener'in yaptığı budur.

"CHP HDP'YE MAHKUM"

AK Partiyi zayıflatmak istiyorlar. 3. Bir ittifak oluşturmak istiyorlar. Muhafazakar milliyetçi bir ittifak ve bunun başını da İYİ Parti çeksin. Burada Babacan da olsun Davutoğlu da olsun istediler. Diğer tarafta da CHP/HDP istediler. CHP, HDP'ye mahkum zaten. HDP'siz CHP hiçbir şey yapamaz zaten. 34 ilden vekil çıkartamayan bir CHP var. Hiçbir siyaset üretemeyen bir CHP var. AK Parti ve MHP'nin güçlü gidişini durdurmak için oluşturulan siyaset mühendisliği var.