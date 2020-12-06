CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile tanıştırıldığını ifade eden Genç kadın, "Odasına girdik 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" ifadelerini kullandı.

PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Poyraz'ın oğlu tarafından da darbedildiğimi iddia eden genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü.

Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.