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    • 08.12.2020 18:00
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    Son dakika: 'cü ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu

    Cumhuriyet savcısı, 'nün () darbe girişimi sırasında Muhabere ve eski korgeneral 'in de arasında bulunduğu 3 eski generalin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsini talep etti.

    AJANSLAR



    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.




    Sanık eski generallerin, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

    SAVCI ESASA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI
    Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.



    20 YILA KADAR HAPİS...
    Savcı; İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini talep etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü Metin İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu