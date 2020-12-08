



20 YILA KADAR HAPİS...

Savcı; İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini talep etti.



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