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    • 08.12.2020 07:40
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    SON DAKİKA: 'ye dev operasyon: Tam 304 gözaltı kararı var

    Son dakika haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca /’nin sözde Yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11’inci aşaması (toplamda 13. Operasyon) kapsamında gece yarısı yeniden düğmeye basıldı. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon FETÖ/ sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

    Sabah
    FETÖ'ye dev operasyon
    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile sağladığı koordinasyon neticesinde tespit edilen ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile imamları ile irtibatlı belirlenen 'da görevli şüphelilere yönelik operasyon için bu gece yeniden düğmeye basıldı.

    TAM 304 ŞÜPHELİ
    Bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Albay, 1'i Yarbay, 1' Binbaşı, 10'u Yüzbaşı, 53'ü Üsteğmen, 5'i Teğmen, 221'i Astsubay, 7'si rütbesinde asker şahıs, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olmak üzere; 111'i Hava Kuvvetleri, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup *295'i muvazzaf personel olmak üzere toplam 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


    01.00'DA BAŞLADI
    İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığıyla birlikte eş zamanlı gece saat 01.00 itibariyle yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

    Operasyon FETÖ/ sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.


    868 İHRAÇ TALEBİ
    Ayrıca, Kara ve Hava Kuvvetleriyle kurulan koordinasyon sonucunda ortak veri paylaşımına dayalı toplantı sonucuda idari olarak terör örgütü iltisakı tespit edilen 704'u muvazzaf toplamda 868 personel hakkında ise idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri ihtiva eden verilerin Kuvvet Komutanlıklarına gönderildiği öğrenildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'ye dev operasyon: Tam 304 gözaltı kararı var