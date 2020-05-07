Bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Ekrem'in yönetiminde tarihinde ilk defa personelinin maaşlarını ödeyemez hale geldi. İBB İnsan Kaynakları'ndan, çalışanlara gönderilen mailde maaşların gecikeceği itiraf edildi. 'İBB'nin kaynakları kendine yeter' diyen İmamoğlu'nun kısa çalışma ödeneğine başvurması ise manidar bulundu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binlerce personelinin maaşlarını ödeyemez hale geldi. İBB'nin parasını sokak konserlerinde harcayan ve kendisini destekleyen medyaya milyonlarca lira para akıtan İmamoğlu, belediye iştiraklerinde çalışan personelin maaşını ödemeye geldiğinde fena çuvalladı. İBB tarihinde ilk defa, çalışanların maaşları ödenmezken, yöneticiler sadece özür dilemekle yetindi. İmamoğlu'nun 'Bozulan finansal denge nedeniyle' İBB meclisinden yetki almak adına 6 maddelik bir iç borçlanma talep ettiği de öğrenildi.

ÇALIŞANLARIN MAAŞINI ÖDEYEMİYOR

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok bakanlıktan daha fazla bütçesi olmasına rağmen, çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyor. Sosyal demokrat bir gelenekten geldiğini iddia eden İmamoğlu, emekçilerin alın teri üzerinden adeta saltanat sürüyor. İBB'ye bağlı Spor A.Ş çalışanlarının maaş ödemelerinin bir türlü gerçekleşmemesi personeli canından bezdirdi. Mübarek Ramazan ayında maaşlarını alamayan İBB personeli temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çekiyor. CHP'li İmamoğlu'nun atadığı tuzu kuru iştirak yöneticileri ise personele mail atarak dayanmaları yönünde telkinde bulunuyor.

PERSONELDEN ANLAYIŞ İSTEDİ

Spor A.Ş İnsan Kaynaklarından, çalışanlara atılan mailde, "Değerli çalışma arkadaşlarımız, maaş ödemelerine ilişkin sizi bilgilendirmek isteriz. Kısa çalışma ödeneğine başvurumuz sebebiyle maaş ödeme sistemindeki teknik adaptasyon biraz zaman almaktadır. Bu nedenle maaş ödemelerinizi en geç 8 Mayıs Cuma gününe kadar yatıracağız. Gecikmeden dolayı özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Her fırsatta hükümeti eleştiren İmamoğlu'nun, personelinin maaşını ödeyebilmek için AK Parti'nin açtığı 'Kısa çalışma ödeneği' uygulamasından yararlanması da dikkat çekti.

YİNE BORÇLANMA TALEP ETTİ

Sadece Spor A.Ş'de değil, İBB'ye bağlı birçok iştirakte de benzer durumların yaşandığı söyleniyor. Sayıları binleri bulan personelin Nisan ayı maaşını dahi halen alamadığı belirtiliyor. İBB'ye bağlı taşeron firma çalışanlarının da hak edişlerinin ödenmediği ve bunu personel arasında huzursuzluğa neden olduğu kaydediliyor. İmamoğlu, 'Bozulan finansal denge' nedeniyle de İBB meclisini acil toplantıya çağırdı. İETT ve İSKİ başta olmak üzere tam 6 kalemde iç ve dış borçlanma yetkisi talep etti. İmamoğlu söz konusu borçlanma yetkisini bir an önce alabilmek için de İBB meclisini acil toplantıya çağırdı.

ASKIDA FATURA İLE CHP'LİLERİN FATURALARI HAYIRSEVERLERE Mİ ÖDETİLİYOR?

Öte yandan Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, askıda fatura için bomba bir iddia ortaya attı. CHP'li İmamoğlu yönetiminin başlattığı askıda fatura uygulamasında 1000 TL'lik faturaların da bulunduğunu ve hiçbir dar gelirli ailenin bu kadar faturasının olmayacağına dikkat çeken Karahasanoğlu, "Saf insanların paraları ile kapatmaya çalıştığı faturalar, sakın CHP'li uyanıkların faturaları olmasın.." diye yazdı.

İşte Karahasanoğlu'nun konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

Peki şu anki, "askıda fatura" oyunu ile ne yapılıyor?

Merak ettiğim için siteye girdim baktım..

Borcunu ödeyemeyecek olanlar, faturalarını oraya kaydettiriyor.. Burası normal..

Başkasının borcunu ödemek isteyenler için, arama yapabiliyorsunuz.

10 TL'den, 1000 TL'ye kadar borç seçebiliyorsunuz..

İlk anda tepkim şu oldu: "Ohaa.. 1000 TL'lik borç ne?"

Faturalar tek tek kaydedildiği için, bu miktarı toplam borç olarak düşünmeyin. Her biri tek fatura..

Böylesi bir dönemde, 1000 TL'lik su harcamış olan.. Doğalgaz harcamış olan birisinin borcunu, Sülün Osman, hayırseverlere ödettiriyor!

Gelin de inanın..

Kendi İSKİ faturalarıma baktım.. 50, bilemediniz 60 TL.. Doğalgaz faturalarım 120 TL.. Bilemediniz 150 TL..

Abi, Sülün Osman'ın "ödeyemiyorlar" diye gösterip, saf insanların paraları ile kapatmaya çalıştığı faturalar, sakın CHP'li uyanıkların faturaları olmasın..

"Belki sitede böyle bir seçenek vardır da, sorgulama yaptığımızda bu miktarda fatura çıkmaz" diye düşündüm. Sorgulama yaptım..

751 TL'lik, 790 TL'lik faturalar.. 910 TL'lik faturalar..

E hani sen, dar gelirli ailelerin faturalarını ödetecektin?

910 TL'lik faturalar, dar gelirli ailelerin faturaları mı?

Söyle Sülün Osman..

Bu işin altında, ne numara var, söyle..