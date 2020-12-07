Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.12.2020 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 10:17
    ABONE OL

    Alman medyası kullendi: artık tehditlere boyun eğmiyor

    'nin son yıllarda da aldığı bağımsız kararlar Alman medyasında endişeyle ele alınıyor. Başkan Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Alman gazete Tagesspiegel, bu güç sayesinde VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Türkiye'nin hem 'deki sondaj çalışmaları hem de s-400 alımında tehditlerden etkilenmediğine vurgu yapılan analizde Türkiye'nin bağımsız ve kararlı bir yol izlediği belirtildi.

    Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

    Türkiye'nin dış politikada bağımsız kararları Alman medyasında endişeyle karşılanıyor.

    Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir yazıya yer verdi.

    Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD'den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Yenişafak'ın aktardığına göre "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" başlıklı haberde, Başkan Erdoğan'ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi.

    TEHDİTLER FAYDA ETMEDİ
    Rusya'dan S-400 alan ülkenin, NATO müttefiklerinin itirazlarına aldırmadığını ve yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye'nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

    Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye'ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan'ın, ABD'nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan'ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

    BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VURGUSU
    Yazıda ayrıca "Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bağımsız politikasına vurgu yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Alman medyası kabullendi: Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor