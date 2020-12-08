Hem AB, hem de ABD yaptırımlarla tehdit ediyor. Ama Erdoğan etkilenmiyor. Ülkesini dışarıdan idare edilemeyecek bir güç olarak görüyor. AB ile Doğu Akdeniz'de mücadele ediyor. PKK'ya destek verdiği için ABD ile çatışıyor. Kafkasya ve Libya'ya müdahalesi ise Batı'yı korkutuyor.
Başkan Erdoğan, dün AB liderlerine seslendi. "Stratejik körlükten kurtulun. Uzattığımız eli havada bırakmayın" dedi.
AB KOÇBAŞI OLMASIN
Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda geri adım atılmayacağını söyledi. "Yunanistan'ın AB'yi koçbaşı gibi kullanmasına izin vermeyin" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı'na gönderdiği video mesajda, AB'ye yüklendi:
Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devlet ve akademik kuruluşun öncelikli gündemini oluşturuyor.
Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, buradaki gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir.
Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için sürecin takipçisiyiz.
Kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.
Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Biz uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz.
AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalıdır. Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına izin vermemelidir.