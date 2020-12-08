



AB KOÇBAŞI OLMASIN

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda geri adım atılmayacağını söyledi. "Yunanistan'ın AB'yi koçbaşı gibi kullanmasına izin vermeyin" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı'na gönderdiği video mesajda, AB'ye yüklendi:Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devlet ve akademik kuruluşun öncelikli gündemini oluşturuyor.Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, buradaki gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir.Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için sürecin takipçisiyiz.Kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Biz uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz.AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalıdır. Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına izin vermemelidir.