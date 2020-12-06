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    • 07.12.2020 05:18
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    Son dakika: genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 4 Aralık Cuma günü başlayan kısıtlama 56 saat sürdü.

    AJANSLAR


    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

    Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

    05.00 İTİBARIYLA SONA ERDİ
    Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.



    Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.


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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi