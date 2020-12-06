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    • 07.12.2020 01:28
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    'ta Türk gazeteciye çirkin saldırı: Basın kartını kırıp, kolunu bükmeye çalıştılar

    ABD'nin kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı larda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.



    ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.



    BASIN KARTINI KIRDILAR
    Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

    Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.



    KISA SÜREDE SERBEST BIRAKILDI
    Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

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    Haberler Güncel New York'ta Türk gazeteciye çirkin saldırı: Basın kartını kırıp, kolunu bükmeye çalıştılar