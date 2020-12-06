



BASIN KARTINI KIRDILAR

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.