ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.
BASIN KARTINI KIRDILAR
Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.
Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.