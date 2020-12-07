Sağlık Bakanı'nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin'in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı 'Çin malı' söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Ne yöntemle yapılacağı bellidir ve bu aşılar Türkiye'de de test edilecektir. 'Çin malı' nefreti, 'Çin malı' korkusu, 'Çin malı' değersizleştirmesi üzerinden Türkiye'nin ithal edeceği, şu anda da bulabileceği yüksek miktardaki tek aşı gibi görünen bu aşıya karşı bir güvensizlik yaratmayı, bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz.