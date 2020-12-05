



PROF.DR. MEHMET CEYHAN: Çin aşısı en eski yöntemlerden biri. Toplumun yüzde 80'i aşılanmalı



PROF.DR. SERHAT ÜNAL: Çin aşısı, yüzyıllardır uygulanıyor. Gönüllülerde yan etki yok.



PROF.DR. OSMAN ERK: En eski ve güvenilir aşılardan biri. Salgını bitirmenin tek şartı.







VATAND'AŞI'N GÜNDEMİ

Dünya, Coronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. ABD'li Pfizer/Alman BioNTech, Oxford/ Astrazeneca, Moderna, Sputnik V ve Sinovac firmaları öne geçti. Aşıyla ilgili komplo teorileri de gündeme geldi! Bunların başını, ABD'li işadamı Bill Gates çekti! 2018'de yaptığı konuşmada COVİD- 19'dan bahseden Gates'in salgını bildiği iddia edildi!



Aşı çalışmalarını yürüten tüm şirkete ortak olan işadamı, dünyanın tepkisini çekti. Aşı karşıtı kampanyalara bir darbe de sosyal medyadan geldi. Facebook, Instagram ve Twitter, 'Aşı olmak istemiyorum' paylaşımı yapanları tek tek sansürledi.







HENÜZ BİZ DE OLMADIK

Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı, virüse karşı yüzde 95 koruma sağladı. İkili, aşıyı henüz kendilerinin de olmadığını açıkladı: Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Diğer insanların aşıya erişimi olduğunda biz de aşı olabileceğiz.



BİR DÜNYA KOMPLO

Aşı karşıtları sosyal medyada bir araya geldi. Dünya üzerinde denenen COVİD-19 aşılarıyla ilgili yayılan komplo teorileri ilginçti:

MRNA yöntemiyle geliştirilen Pfizer/BioNTech'in COVİD-19 aşısı DNA'mızı değiştirecek...

Bill Gates, insanlara mikroçip yerleştirecek.

Geliştirilen aşılar, insanlarda kısırlığa neden olacak. Dünya nüfusu git gide azalacak.

Coronavırüs'ten ölme oranı gripten daha düşük. Dolayısıyla aşı olmaya gerek yok.



ÜRETİM DÜŞTÜ

Dünyanın heyecanla beklediği Pfizer- BioNTech aşısından kötü haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddede sorun meydana geldi. Şirketten bir yetkili, bu yıl için ön görülen 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürdüklerini söyledi.



Türkiye, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi.







TARİH VERDİ: 2021 İLKBAHAR

Aşı karşıtlarının tepkisi çeken Bill Gates, yeni bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini açıkladı. Herkese "aşı olun" çağrısı yaparken salgının 2021'in bahar aylarında kontrol altına alınabileceğini vurguladı.