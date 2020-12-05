Virüs hayatımıza oturdu. Vatandaş Çin aşısını sordu. Doktorlar Takvim'e konuştu:
PROF.DR. MUSTAFA GEREK: Gönüllü yaptırdım. Çevremdekiler Covid'e yakalandı ben olmadım.
PROF.DR. NECMETTİN ÜNAL: 'O mu bu mu' tartışmasına girecek lüksümüz yok. Yaptırın.
PROF.DR. MEHMET CEYHAN: Çin aşısı en eski yöntemlerden biri. Toplumun yüzde 80'i aşılanmalı
PROF.DR. SERHAT ÜNAL: Çin aşısı, yüzyıllardır uygulanıyor. Gönüllülerde yan etki yok.
PROF.DR. OSMAN ERK: En eski ve güvenilir aşılardan biri. Salgını bitirmenin tek şartı.
VATAND'AŞI'N GÜNDEMİ
Dünya, Coronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. ABD'li Pfizer/Alman BioNTech, Oxford/ Astrazeneca, Moderna, Sputnik V ve Sinovac firmaları öne geçti. Aşıyla ilgili komplo teorileri de gündeme geldi! Bunların başını, ABD'li işadamı Bill Gates çekti! 2018'de yaptığı konuşmada COVİD- 19'dan bahseden Gates'in salgını bildiği iddia edildi!
Aşı çalışmalarını yürüten tüm şirkete ortak olan işadamı, dünyanın tepkisini çekti. Aşı karşıtı kampanyalara bir darbe de sosyal medyadan geldi. Facebook, Instagram ve Twitter, 'Aşı olmak istemiyorum' paylaşımı yapanları tek tek sansürledi.
HENÜZ BİZ DE OLMADIK
Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı, virüse karşı yüzde 95 koruma sağladı. İkili, aşıyı henüz kendilerinin de olmadığını açıkladı: Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Diğer insanların aşıya erişimi olduğunda biz de aşı olabileceğiz.
BİR DÜNYA KOMPLO
Aşı karşıtları sosyal medyada bir araya geldi. Dünya üzerinde denenen COVİD-19 aşılarıyla ilgili yayılan komplo teorileri ilginçti:
MRNA yöntemiyle geliştirilen Pfizer/BioNTech'in COVİD-19 aşısı DNA'mızı değiştirecek...
Bill Gates, insanlara mikroçip yerleştirecek.
Geliştirilen aşılar, insanlarda kısırlığa neden olacak. Dünya nüfusu git gide azalacak.
Coronavırüs'ten ölme oranı gripten daha düşük. Dolayısıyla aşı olmaya gerek yok.
ÜRETİM DÜŞTÜ
Dünyanın heyecanla beklediği Pfizer- BioNTech aşısından kötü haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddede sorun meydana geldi. Şirketten bir yetkili, bu yıl için ön görülen 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürdüklerini söyledi.
Türkiye, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi.
TARİH VERDİ: 2021 İLKBAHAR
Aşı karşıtlarının tepkisi çeken Bill Gates, yeni bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini açıkladı. Herkese "aşı olun" çağrısı yaparken salgının 2021'in bahar aylarında kontrol altına alınabileceğini vurguladı.
FOTO-CORONA
COVİD-19, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Artan vaka sayıları kadar alınan tedbirler de dikkat çekti. Bazı vatandaşların önlemi, bazılarının ise duyarsızlığı bu karelerdeydi...
Türkiye, COVİD-19'a savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Özellikle mega kent İstanbul'da, 7/24 denetim vardı. Virüs ile mücadele kapsamında adliyelere HES kodu ile giriş yapılması kararlaştırıldı. Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda uygulama nedeniyle uzun kuyruklar yaşandı.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 194.435
VAKA SAYISI: 32.736
CAN KAYBI: 193
İLGİNÇ BULGUR
Kırıkkale'de 65 yaş üstü bir vatandaş yasak olmasına rağmen minibüste yakalandı. Bulgur almaya çıktım deyince hakkında 900 lira ceza yazıldı.
VİRÜSE TOKAT
Tokat'ta Mustafa Işık (30) virüse fırsat vermedi. Pazara koruyucu tulum giyerek gitti. Görenleri şaşkına çevirdi. "Kalabalık ortamlarda virüs bulaşma riski yüksek olduğu için kendimi korumak için bu şekilde giyindim" dedi.
YÜZDE 100 YANLIŞ!
Antalya'da vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'e yükseldi. Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Aile içi bulaşlar fazla" dedi. Bir vatandaş, karşı komşusunun evinde düzenlenen aile toplantısını kapı önündeki ayakkabılarla görüntüledi. Hemen polise haber verdi.
BALIK İSTİFİ!
İstanbul'da COVİD-19 tedbirleri yine hiçe sayıldı. Unkapanı Köprüsü'ne giden vatandaşlar, sosyal mesafeye aldırmadı. Balık tutmak için 'virüse' olta attı!
ELLERİN KIRILSIN
İstanbul Avcılar'da Dr. Yağmur Turhan, Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen bir vatandaşı uyarmak istedi.
Sinirlenen kadın Dr. Turhan'a "Elimde kalırsın" diyerek hakaret etti. Dr. Turhan, durumu polise bildirdi.
POZİTİF PANİK
Coronavirüs paniği yayıldı. Son olarak İstanbul Sarıyer'deki NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlık Seviyeli Kolordusu'nun yemekhanesinde çalışan aşçıda Coronavirüs çıktı! Askerler panikte...