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    • 07.12.2020 16:38
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    'de 26 kaçak yakalandı

    Son dakika haberi... 'de, polis ekiplerince durdurulan otobüsün içerisinde 26 kaçak yakalandı. Yapılan incelemede 26 kişiden 20'sinin sahte kimlik ve yol izin belgelerinin bulunduğu, diğer 6'sının herhangi bir belgelerinin olmadığı tespit edildi.

    Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, -Ankara yolundaki uygulama noktasında R.O.'nun kullandığı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 14'ü , 11'i ve biri Bangladeş uyruklu 26 göçmen yakalandı. Yapılan incelemede 26 kişiden 20'sinin sahte kimlik ve yol izin belgelerinin bulunduğu, diğer 6'sının herhangi bir belgelerinin olmadığı tespit edildi.


    Otobüs sürücüsü R.O. hakkında 'göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem yapılırken, 26 kişi ifadeleri aldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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    Haberler Güncel Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı